Fujimorista Elard Melgar habría plagiado tesis para optar título de abogado

El congresista fujimorista Elard Melgar habría plagiado casi el cincuenta por ciento de su tesis. Según un informe periodístico, el parlamentario sacó su título en la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho con el 46% de su tesis copiada de, al menos, cuatro profesionales sin su consentimiento. Integrantes de la Comisión de Ética se pronunciaron al respecto.

“Soy miembro y es un tema que tenemos que indagar para ver si se va a iniciar investigación, para ver en qué fecha se hizo y si esto corresponde al periodo anterior y si la comisión de Ética puede abocarse”, comentó al respecto el congresista aprista Mauricio Mulder.

Según su hoja de vida, el congresista de Fuerza Popular estudió ciencias políticas en la Universidad Garcilaso de la Vega entre los años 2011 y 2015 y un mes antes de las elecciones del 10 de abril sacó su tesis. La abogada perjudicada con este presunto caso de plagio ya habría puesto la denuncia respectiva para que se inicien las investigaciones del caso.

En tanto, el congresista Daniel Salaverry evitó ahondar en el caso. “Todavía no he conversado con Melgar, espero que venga para que aclare. Lo que me gustaría es que llegue (porque esta fuera del país) y de explicaciones del caso, no sabemos cómo se han dado estos hechos. Cualquier tipo de plagio es grave a quien le corresponde aclarar es a él”, comentó el parlamentario en diálogo con 24 Horas.