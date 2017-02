Alejandro Toledo: Avi Dan On habría sido nexo de sobornos con Odebrecht

Uno de los hombres fuertes y cercanos a Alejandro Toledo durante su paso por Palacio de Gobierno fue Avi Dan On, hoy sindicado como el nexo con los sobornos de la empresa brasileño Odebrecht. El ciudadano israelí fue su jefe de seguridad personal durante los cinco años de su mandato y habría sostenido diversas reuniones con Jorge Barata.

Reportes periodísticos publicados durante el gobierno de Toledo Manrique señalan que Avi Dan On era el poder oculto en Palacio de Gobierno. En aquel entonces se daba cuenta que fue Yosef Maiman desconfiaba de la lealtad de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía debido a que podrían estar vinculados al régimen fujimorista o al ex asesor Vladimiro Montesinos. Por eso recomendó a Dan On como jefe de seguridad del presidente.

Esa confianza en Dan On habría molestado a los altos oficiales, pero ello no fue impedimento para que continúe en su cargo. Los militares peruanos cercanos al presidente estuvieron durante cinco años al mando de un ex miembro del servicio secreto israelí. David Waisman fue vicepresidente de la República y, en su momento, perteneció al entorno más cercano de Alejandro Toledo. También conoció al cuestionado hombre de seguridad.

“Yo creo en la persona de Avi Dan On como una persona buena y correcta, que haya sido utilizado por Toledo es otra. Nunca tuve sospecha de eso”, comentó Waisman en diálogo con 24 Horas.

Las autoridades ya están investigando al hombre de seguridad de Toledo. Está probado que Dan On fundó las off shore Ecoteva y Ecostate Consulting. Incluso su hijo Shain Dan On fue directivo de la empresa Milan Ecotech Consulting fundada por su padre en Costa Rica. Todas involucradas en transferencias ilícitas de millones de dólares que vienen siendo investigadas por lavado de activos.