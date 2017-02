Julia Príncipe pide a Alejandro Toledo responder ante la justicia

La presidenta del Consejo Jurídico, Julia Príncipe, le pidió a Alejandro Toledo que no se corra de la justicia peruana y responda por la supuesta coima recibida por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Esta solicitud la hizo durante la presentación de las procuradoras ad hoc para el Caso Lava Jato.

“La persona que dice que no es responsable yo creo que tendría que hacerlo inmediatamente. Que venga para preguntar que le demuestre que este que se haga presente aquí en el Perú que no se corra porque hay muchos que dicen no me corro, no me corro, pero pretenden correrse”, declaró Príncipe.

Asimismo, Julia Príncipe recordó que fue la Procuraduría de Lavado de Activos, de la que ella estuvo a cargo, la que formuló la denuncia contra Alejandro Toledo en 2013 por el Caso Ecoteva. Consideró que con lo conocido en la investigación del fiscal Hamilton Castro el círculo se cerró.

“Es ilógico pensar pues, todos buscaríamos nuestros amigos millonarios que nos paguen cuentas, que nos den tarjetas de crédito entonces. Esto es totalmente extraño frente a las compras millonarias que se hicieron en su momento por lo tanto la hipótesis que se manejó en la Procuraduría fue aquí existen hechos de corrupción”, agregó la ex procuradora en diálogo con 24 Horas.

Por otro lado, Julia Príncipe solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pronunciarse respecto al marco normativo en el que se suscribió el acuerdo preliminar con la constructora Odebrecht.

“El día 2 de febrero le he enviado al fiscal de la Nación un oficio donde se le pide que por favor se pronuncie en lo referente al marco normativo en el que se ha suscrito el llamado acuerdo preliminar celebrado con Odebrecht, puesto que no queda claro bajo que figura procesal se circunscribe esto es si se trata de una colaboración eficaz de una terminación anticipada u otra porque esta situación está generando incertidumbre en los sujetos involucrado en esta investigación”, finalizó Príncipe.