Eliane Karp amenaza a presidente Pedro Pablo Kuczynski

Diversos congresistas se pronunciaron por las declaraciones de Eliane Karp en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien incluso amenazó a través de su cuenta de Facebook. Para algunos parlamentarios, el mensaje de la esposa de Alejandro Toledo es parte de un chantaje, mientras que otros consideran que se trata de una estrategia política.

“Qué vergüenza Pedro Pablo Kuczynski, tú que tantos negocios y lobbies has hecho. No me hagas hablas porque yo sé lo que hiciste la última vez”, escribió Karp a través de las redes sociales en respuesta a las declaraciones e PPK, quien había calificado de “traición al pueblo peruano” las supuestas coimas que recibió Toledo de parte de Odebrecht.

Para el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, Eliane Karp debería acudir a la Comisión Lava Jato por las recientes acusaciones contra Kuczynski. El parlamentario cree que si tiene pruebas contra el presidente debería decirlo a las autoridades y no quedar solo como una amenaza.

“Constituye una amenaza, pero sobretodo una confesión de parte de que ella estaría informada de actos irregulares que habría cometido PPK lo que es grave. Elian debería presentarse ante Comisión Lava Jato y la Fiscalía debería requerirlo porque lo que dice ella es que sabe de actos contrarios a la ley”, expresó Arana en diálogo con 24 Horas.

Del mismo modo, Víctor Andrés García Belaunde también pidió denunciar a Pedro Pablo Kuczynski si existen las pruebas suficientes. De lo contrario, dijo, la ex primera dama sería cómplice. “si algo ilegal conocía la señora Karp ha debido denunciarlo, me parece que son actos de desesperación producto de graves imputaciones al señor Toledo con respecto a evidencia”, reveló el congresista.