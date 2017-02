Caso Odebrecht: Eliane Karp arremete contra PPK

La exprimera dama Eliane Karp lanzó una advertencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de su cuenta de Facebook: "qué vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho! no me hagas hablar, because i know what you did last time!!! (porque yo sé lo que hiciste la última vez)", escribió.

Las expresiones de Karp se dan horas después de que Kuczynski dijera que las acusaciones contra Toledo, "son una verguenza".

Cabe resaltar que el expresidente Alejandro Toledo es acusado de haber recibido 20 millones en sobornos por favorecer a la empresa Odebrecht en concesiones de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica.