Opiniones discordantes por pedido de unificar comisiones

Opiniones discordantes tuvieron algunos congresistas al conocerse el pedido de fusionar la comisión Lava Jato y la comisión que ve los casos del gobierno de Ollanta Humala. El aprista Javier Velásquez Quesquén dijo que la idea del fujimorismo entorpecerá los resultados de ambas investigaciones.

“Primero un inconveniencia parlamentaria, porque el reglamento establece que las comisiones deben tener no menos de 3 miembros ni más de 7. Ha pasado mucho tiempo y no es de qué manera buscan integrar en una sola comisión, cambiar contenidos. Debe ser discutido en el Pleno, va a entorpecer el trabajo”, comentó Velásquez Quesquén en diálogo con 24 Horas.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo que de prosperar la propuesta de la bancada de Fuerza Popular se tendría que tomar una decisión radical y eliminar una de las dos comisiones. En tanto, el presidente de la Comisión Lava Jato Víctor Albrecht y el titular de la Comisión que investiga a Ollanta Humala, Daniel Salaverry, se mostraron a favor de unificar los grupos de trabajo.

“El objetivo de esta propuesta es optimizar recursos humanos y logísticos y salvaguardar debido proceso. Lo que no queremos es que algún ex funcionario o ex autoridad que sea procesada presente medida de amparo y se traiga abajo toda investigación porque nadie puede ser investigar dos veces por mismo hecho”, refirió Salaverry.

En tanto, Víctor Albrecht dijo lo siguiente: “Tenemos la convocatoria de las mismas personas en algunos casos, lo importante es no gastar más recursos, sino implementar mejores medidas fiscalizadoras sin gastar más recursos es importante unificación”, refirió el presidente del grupo de trabajo.