Fuerza Popular propone unificar comisiones

La bancada de Fuerza Popular propuso una megacomisión que agrupe las investigaciones del caso Lava Jato y los presuntos actos de corrupción ocurridos en el gobierno de Ollanta Humala. La propuesta la dio a conocer el vocero del partido, Luis Galarreta, quien aseguró que existe la necesidad de concentrar esfuerzos para conformar dicho grupo de trabajo.

“Lo que queremos como fuerza política. Es que esto no vaya a ser una novela policía, queremos que las investigaciones se hagan de manera correcta, eficiente, pero acelerada el pueblo peruano, la institucionalidad, su fuerza, su fortaleza la democracia va a depender de como reaccionemos frente a esta situación, frente a hechos que no pueden quedar en impunidad”, expresó Galarreta.

Asimismo, el congresista fujimorista se pronunció respecto al mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la suspensión de la firma de la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero con el concesionario Kuntur Wasi, conforme lo pidió la comisión investigadora multipartidaria del Legislativo.

“Señor PPK no le engañe a los cusqueños, los cusqueños quieren su aeropuerto, no se excuse en decisiones que no corresponden a otras instituciones del Estado, los poderes del Estado son autónomos”, aseguró el parlamentario de Fuerza Popular.

“Las decisiones de las obras públicas, ya sean en APP o concesiones son decisiones del Ejecutivo usted es el que gobierna entiendo, usted debe tomar decisiones supongo, no se excuse en oficios porque oficios los congresistas mandamos cientos y no se hacen caso”, concluyó Luis Galarreta.