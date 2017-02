Jorge Cuba: así fue la llegada al Perú del ex viceministro de Comunicaciones

El ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba llegó al Perú procedente de la ciudad de Miami en Estados Unidos. Él llevaba consigo una pequeña maleta, además del Nuevo Testamento. En imágenes se aprecia que un efectivo policial lo escolta. Allí también lo recibe el fiscal Hamilton Castro, quien está a cargo del equipo especial del Ministerio Público que investiga los delitos de corrupción de funcionarios vinculados a la empresa brasileña Odebrecht. Desde tempranas horas de la mañana se dispuso un desplegamiento policial en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Según lo que tome como conocimiento ya en el país se decidirá el mecanismo adecuado. No podría descartar la confesión sincera o una colaboración eficaz, pero él tiene disposición de colaborar con la justicia”, afirmó su abogado, Jorge Peña.

El lugar por donde se tenía previsto que salga fue cambiado. Cuba Hidalgo finalmente salió por el ala sur del terminal aéreo con dirección al médico legista. Hasta aquel lugar fue llevado por personal de Interpol Perú. Ellos coordinaron previamente con sus pares estadounidenses para la captura del ex funcionario. Este individuo tenía orden de captura para ser extraditado, por tal motivo luego de las diligencias médicas se lo trasladó a la Sala Penal Nacional.

El ex viceministro del gobierno aprista llegaría a bordo de una furgoneta de la Policía de Requisitorias. Al descender se pudo observar que usaba un chaleco antibalas con la inscripción de “detenido”. Un poco desencajado por la situación, pasó los procedimientos judiciales correspondientes. Posteriormente fue conducido a la carceleta. “Respeten mi salud, permiso, permiso…Respeten por favor…Ya he dicho que voy a colaborar con la justicia. Me voy a poner a derecho”, señaló el detenido.

Asimismo, él optó por pedir disculpas por estar involucrado en el caso Odebrecht e indicó que su pareja, la ex voleibolista, Jessica Tejada, no participó en ningún acto ilícito. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional ordenó prisión preventiva contra Jorge Cuba por haber recibido presuntamente coimas durante sus funciones como viceministro de Comunicaciones.