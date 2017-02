Luis Peña: “Jorge Cuba tendrá que escuchar primero al Ministerio Público”

El abogado Julio Rodríguez explicó a 24 Horas las figuras legales a las que podría acogerse el ex viceministro Jorge Cuba. Según dijo el especialista, si el ex funcionario no se acoge a la confesión sincera estaría demostrando que no está de acuerdo con cargos impuestos por el Ministerio Público. “Lo que podría realizar a posteriori es acogerse a la colaboración eficaz”, expresó el abogado.

Para Rodríguez, habría otras personas por encima de Jorge Cuba que tendrían un mayor vínculo con los sobornos realizados por Odebrecht. Por eso, confía en que el ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García colabore con la justicia brindando información de dónde están los efectos del delito, en este caso donde están las cuentas, dónde está el dinero y cómo se repartió.

Sobre esa base, aseguró, el fiscal valorará y le podrá dar a Cuba Hidalgo una reducción de pena y si es información que lleva a una desarticulación mayúscula del aparato delictivo, el fiscal puede eximirlo de la pena. “Aparentemente, el señor Cuba estaría en una situación intermedia, no estaría en las altas esferas de la organización criminal”, expresó Julio Rodríguez.

Sin embargo, el abogado no descarto que el ex viceministro del segundo gobierno aprista pueda desistir en su decisión de colaborar con la justicia, tal como sucedió con el detenido Edwin Luyo, debido a amenazas o beneficios que recibirá él y su familia.

Por su parte, el abogado de Jorge Cuba, Luis Peña, consideró que primero su patrocinado tiene que escuchar al Ministerio Público. Agregó que su defendido no fugó del Perú debido a que cuando viajó no tenía ningún impedimento de salida del país u otro tipo de medida restrictiva.

“Él desde el principio dijo que sí reconoce algún tipo de responsabilidad lo hará en el país y aquí pasa primero por conocer lo que diga el Ministerio Público, usted es responsable de estos hechos y el según su comportamiento y lo que actuó en su cargo como viceministro dirá”, enfatizó Luis Peña en diálogo con 24 Horas.