Fiscalía solicita levantar secreto bancario de Alan García

Una vez más la Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del ex presidente Alan García y su entorno más cercano por la investigación de lavado de activos. Una vez conocida la noticia, el líder aprista utilizó las redes sociales para anunciar su total predisposición para colaborar con la justicia.

“Nada tengo que ocultar”, señaló el ex mandatario. De esta manera, García Pérez indicó que, a pesar de no estar de acuerdo, participará con toda investigación congresal, judicial y fiscal las veces que se requiera. Pero no solo él está bajo la lupa.

La Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Janet Briones, ha solicitado que el ex secretario general del despacho presidencial del segundo gobierno aprista, Luis Nava, sea incluido en la investigación, pues el informe de la megacomisión advierte un desbalance patrimonial de 259 mil soles que no corresponderían a sus ingresos del 2006 al 2011.

El fiscal a cargo de la investigación ha solicitado además que se realice una pericia contable para determinar los bienes adquiridos por García, los ex ministros Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang, el ex secretario Luis Nava y Facundo Chinguel.

“Hay un principio que nadie puede ser investigado dos veces, pero hay que señalar que aquí hay investigación abierta. Quienes han investigado no se empieza de arriba, sino de abajo. En casos como estos, los informes de inteligencia financiera, las adendas, clubs de adjudicación van a ir determinando quienes tienen responsabilidades”, señaló la congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza.

Por su parte, el parlamentario Marco Arana aseguró que el gobierno de Alan García ha tenido la capacidad de “infectar” diversas instancias del Estado como administración de justicia. “Esperamos que trabajo de Fiscalía se haga con celeridad y responsabilidad”, dijo en diálogo a la prensa.