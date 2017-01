Rechazan pedido de detención domiciliaria a Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial rechazó el pedido de detención domiciliaria contra Martín Belaunde, quien es procesado por el caso “La Centralita”. La jueza Zaida Pérez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado la solicitud de variación de la medida de prisión preventiva domiciliaria de Belaunde Lossio, quien deberá continuar con el mandato de prisión preventiva.

El ex asesor nacionalista no estuvo en la sala, pero escuchó y miró a través de una videoconferencia la decisión de Zaida Pérez. Tras la intervención de Martín Belaunde, la jueza sustentó que los certificados médicos no indican que el detenido tenga una incapacidad física permanente que afecte su capacidad de desplazamiento.

Como se recuerda, Belaunde Lossio es procesado por el caso “La Centralita”, donde se le imputa los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado, entre otros. Belaunde Lossio lleva 9 meses internado en una clínica local. Al respecto, la congresista Yeni Vilcatoma califico los argumentos sobre su estado de salud como artimañas.

El ex amigo de Nadine Heredia y Ollanta Humala permanecerá internado en una clínica hasta que una junta médica aclare si puede retornar o no a un penal.