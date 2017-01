Congresista Yeni Vilcatoma pide la renuncia de procurador anticorrupción Amado Enco

La congresista Yeni Vilcatoma criticó las acciones que viene realizando la justicia en el caso Odebrecht. Señaló que la empresa brasileña amenaza y hasta seguiría pagando coimas. Por ello, la parlamentaria criticó el rol que desempeña la Fiscalía, pues para ella existe demora e inoperancia por parte de esta institución en relación a las investigaciones que se siguen sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos.

“Lo que vemos es una pasividad y una inoperancia que está generando impunidad toda vez que las personas sobre las cuales se ha dictado prisión preventiva varias de ella ya se han fugado del país”, refirió Vilcatoma en diálogo con 24 Horas.

“Porque no haber adoptado acciones inmediatas en ese momento, solamente supimos cuando ya en diciembre el 21 se hace público el documento de la acusación fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero ya veíamos a una justicia atada y luego viene un pre acuerdo en condiciones que a la Fiscalía le permite realizar un proceso de terminación anticipada”, agregó la congresista.

Del mismo modo, Yeni Vilcatoma aseguró que el procurador anticorrupción, Amado Enco, debería ser cambiado. “El procurador es representante del Estado, pero aquí vemos que es más ajeno que todos nosotros en el proceso, no tiene el acuerdo, no le han permitido participar, no tiene copia de los actuados, no sabe los hechos precisos estamos en una situación en la cual el procurador no le está dando ese mensaje al país de enfrentarse”, manifestó.

“Se debe cambiar al procurador Amado Enco que está liderando este equipo de procuradores de lucha contra la corrupción del caso Odebrecht porque lamentablemente el procurador no tiene la experiencia de haber manejado este tipo de casos”, enfatizó Vilcatoma.

Finalmente, la parlamentaria dijo estar decepcionada de Julia Príncipe, quien preside el Consejo de Defensa Jurídica Del Estado. A través de su cuenta de Twitter, Odebrecht aseguró que seguirá colaborando irrestrictamente con la justicia y el gobierno peruanos aun si no le permiten continuar en actividad en el Perú.