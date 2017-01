Congresistas se pronuncian luego que extraños forzaran cerraduras de oficina de comisión Lava Jato

Algunos congresistas tuvieron opiniones contrarias luego que las cerraduras de la oficina de la Comisión Lava Jato del Congreso fueran forzadas por desconocidos el último martes. Para la parlamentaria Lourdes Alcorta, la situación es preocupante, puesto que se trataría de una advertencia ante las recientes detenciones de personas implicadas en sobornos. Por eso, pide mayor seguridad en los despachos.

“Como el tema es bastante delicado, hemos pedido que haya una oficina especial con seguridad, cámara y caja fuerte y vigilancia las 24 horas del día, porque el caso es bastante grande. Es un aviso, mira como son las cosas y tengan cuidado, te imaginas si así está al inicio de investigaciones como serán cuando cosas empiecen a publicarse”, comentó Alcorta.

Quien también se mostró bastante preocupado fue Víctor Andrés García Belaúnde, quien denunció que este jueves trataron de ingresar por la fuerza a su oficina en el Parlamento. Recordemos que el congresista ya había advertido de una situación similar en el 2015 cuando era miembro titular de la comisión que investigaba al hoy encarcelado Rodolfo Orellana.

“Vamos a averiguar, mi oficina también fue forzada por una luz prendida, yo también estoy averiguando sobre eso. Esta es una investigación que recién empieza, no me preocupa tanto, lo que hay acá es poco, me preocuparía que pase esto dentro de 6 meses cuando haya importante información”, comentó García Belaúnde.

Sin embargo, quien no le dio mucho crédito a lo sucedido fue el parlamentario Jhony Lescano. “No sé si son manotazos de ahogado o qué objetivo. Dentro del Congreso romper cerraduras es inaudita es como en el Poder Judicial rompan cerraduras y se lleven expedientes, demuestra que hay debilidad en seguridad terrible”, dijo el parlamentario.

Se sabe que la Presidencia del Congreso ha notificado del suceso al área de seguridad a fin de iniciar una investigación y llegar a los responsables.