Odebrecht: Jessica Tejada y Miguel Navarro tendrían cuentas millonarias

La Fiscalía ha descubierto que la ex voleibolista Jessica Tejada, el ex asesor Miguel Navarro y otros dos ex funcionarios serían los beneficiarios de una millonaria cuenta bancaria off shore. Esta revelación se dio gracias a la documentación incautada en la vivienda del hoy preso Edwin Luyo Barrientos, quien fue presidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

En una declaración jurada de la banca de Andorra figuran como beneficiarios de las cuentas de una de las empresas offshore "Oblong International" Jessica Tejada Guzmán, Edwin Luyo Barrientos, Miguel Ángel Navarro Portugal y Mariella Huerta Minaya. La firma de estos cuatro personajes y las copias de sus pasaportes aparecen en el documento, que hoy está en manos del Ministerio Público.

La ex voleibolista y pareja sentimental del prófugo ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, figura en la declaración jurada con el 35 por ciento en las cuentas bancarias de la offshore. En tanto, el detenido ex asesor de Cuba, Miguel Navarro Portugal, figura con el 27.5 por ciento en las cuentas.

Los otros dos personajes son el ya recluido en el penal Ancón 1, Edwin Luyo, quien figura como titular de "Oblong International" con 27,5 por ciento en las cuentas de la offshore, junto a él, aunque con un 10 por ciento en las cuentas, figura la firma de Mariella Huerta Minaya, ex presidenta del Comité de Licitación del Tramo 2 del Metro de Lima.

Estas personas no solo estarían ligadas al lavado de activos, delito por el que podrían pasar 15 años en la cárcel. Sino también habrían formado parte de una organización criminal en la que cada uno cumplía un rol específico.

Para el abogado Lamas Puccio, el siguiente paso de la Fiscalía sería formalizar la investigación preparatoria para luego solicitar detención preventiva de los firmantes, seguida de una orden de captura internacional que permita estén cuanto antes rindiendo cuentas a la justicia del Perú.