Caso Odebrecht: Miguel Navarro admitió su delito y se acogió a la confesión sincera

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex asesor Miguel Navarro, quien está involucrado en los sobornos de la brasileña Odebrecht. En la audiencia celebrada este jueves, el ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones admitió su delito y se acogió a la confesión sincera.

“Yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido, luego de haber sido instruido por el señor fiscal, yo me he acogido a la confesión sincera”, argumentó Navarro Portugal ante el juez Richard Concepción Carchuancho. Del mismo modo, notablemente conmocionado y con la voz entrecortada pidió disculpas al Estado.

“He aceptado todos los cargos, estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad, lo siento mucho”, fueron las palabras del Miguel Navarro, quien fue detenido el último miércoles por vinculación con una de las cuentas en la banca privada de Andorra.

La Fiscalía señaló que Navarro entregó voluntariamente documentos vinculados a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, quien hoy se encuentra en calidad de prófugo por el caso Odebrecht.

Durante el allanamiento al domicilio de Edwin Luyo Barrientos, hoy preso, se encontró documentos que vincularían a Navarro Portugal con los pagos de sobornos de la constructora brasileña para obtener la buena pro de la Línea 1 del Metro de Lima.

Navarro Portugal permanece en la carceleta del Poder Judicial, aun no se tiene información del penal al que vaya a ser trasladado en las próximas horas.