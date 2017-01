Piden que Alejandro Toledo y Alan García regresen al Perú por caso Odebrecht

El ex ministro aprista Enrique Cornejo aseguró que Alan García y Alejandro Toledo deberían regresar al país para apoyar las investigaciones que sigue la Fiscalía sobre el caso Odebrecht. Para el ex titular de Transportes y Comunicaciones los ex mandatarios deberían someterse a las indagaciones de la justicia peruana.

“Aquí deberían estar todos los ex presidentes que están en periodo de investigación, Toledo y García tendrían que estar aquí la situación lo exige para que no haya suspicacias, además todos funcionarios y ex ministros”, manifestó Cornejo Ramírez en diálogo con un diario local.

Sin embargo, la propuesta de Cornejo no le cayó nada bien a sus correligionarios. Su compañero de bancada Mauricio Mulder aseguró que Alan García estuvo en el Perú hasta la semana pasada, pero reveló que el ex presidente tiene la plena disposición de colaborar con la justicia y que regresará al país cuando sea llamado.

“El compañero Cornejo cree que es una defensa para él, grave error, porque responsabilidad que tiene de haber nombrado a estas personas, prófugas o presas, es responsabilidad de él. En el caso de Alan García ha estado en Perú la semana pasada ha venido que si es citado vendrá”, explicó Mulder.

Pero Enrique Cornejo no fue el único en opinar que los ex presidentes deben responder ante la justicia peruana. El ex procurador Ronald Gamarra consideró que existen pruebas suficientes para pedir la detención de Alejandro Toledo.