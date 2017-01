Abandonaron el país dos exfuncionarios que habrían licitado a favor de Odebrecht

Dos integrantes del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, al que perteneció el primer detenido por el caso Odebrecht, Edwin Luyo Barrientos, salieron del país luego que se conociera el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Ellos son Santiago Chau Novoa y Mariela Huerta Minaya.

La salida del Perú de ambos ex funcionarios públicos se habría dado de manera oportuna y anticipada antes de que se inicie una investigación formal sobre el caso y se les impida la salida del país.

Si el fiscal Hamilton Castro cuenta con las pruebas suficientes para considerar a Santiago Chau y Mariela Huerta dentro de una investigación preparatoria, podría incluso solicitar la detención de ambos.

Como se sabe, en diciembre pasado Odebrecht confesó ante la justicia de Estados Unidos haber pagado aproximadamente 29 millones de dólares en coimas a funcionarios peruanos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala entre los años 2005 y 2014.

Para el abogado penalista Carlos Caro, tanto Santiago Chau Novoa y Mariela Huerta Minaya no habrían incurrido en el delito de fuga, puesto que en diciembre del 2016, mes en que salieron del país, no hubo sobre ellos ninguna orden judicial que los impida viajar al extranjero.

“En este caso técnicamente no hay una fuga porque no ha habido un impedimento de salida del país, no hay una orden de captura es mas en el momento en que estas personas han salido que ha sido a fines de diciembre estas personas ni siquiera estaban siendo objeto de una investigación técnicamente hablando”, comentó Caro en diálogo con 24 Horas.

“Lo que puede pasar ahora es que el fiscal los comprenda en la investigación, que los cite como testigos en primer lugar o como imputados, si ellos no acudieran a la citación esta tendría que llegarles al último domicilio conocido de ellos”, agregó el especialista.