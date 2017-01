Garrido Lecca habría recibido 1 millón de dólares en coimas de Camargo Correa

Ex congresista Juan Pari se reafirma en que existen indicios de que el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca habría recibido coimas por un millón de dólares de la empresa Camargo Correa cuando era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la última gestión de Alan García Pérez.

Según el informe de Pari, que consta de 650 páginas, Garrido Lecca recibió esta fuerte cantidad de dinero producto de la construcción de la planta de tratamiento de Huachipa, la cual fue puesta en marcha durante el segundo gobierno aprista y que iba a beneficiar a dos millones 400 mil habitantes en Lima.

“La Fiscalía tiene que tomar muchas acciones concretas. Hay muchos elementos en nuestro informe y espero que el Ministerio Público medite los elementos probatorios. Hay una responsabilidad política, se está demostrando que hubo funcionarios que se corrompieron en la gestión”, declaró Juan Pari en diálogo con 24 Horas.

En 2009, la operación ‘Castillo De Arena’ reveló una lista de pagos relacionados a la construcción de la Carretera Interoceánica Sur entre los años 2005 y 2008. Entre los que figuraría el nombre de Garrido Lecca.

Debido a lo expuesto, el ex congresista exhortó al Ministerio Público tomar medidas contra el ex ministro de García Pérez. Un equipo del programa intentó recoger la versión de Hernán Garrido Lecca, buscándolo en sus direcciones de Miraflores y San Isidro; sin embargo, hasta el cierre de este informe no lograron ubicarlo.