Piden que Alejandro Toledo solicite permiso judicial para viajar

Tras la información oficial de la Universidad de Stanford respecto a la situación del ex presidente Alejandro Toledo, quien no forma parte del horario lectivo 2017, la procuradora de lavado de activos, Janet Briones, solicitó a la fiscalía que se le varíen las reglas de conducta al ex mandatario, entre ellas que solo viaje al extranjero con autorización judicial, sin embargo, para el procurador anticorrupción Amado Enco debería tomarse otras medidas.

Como se recuerda, Toledo Manrique viene siendo investigando por el presunto delito de lavado de activos por la compra de una casa en las casuarinas y una oficina en Surco que fue adquirida por su suegra Eva Fernenbug.

Alejandro Toledo viajó a Estados Unidos en medio de las investigaciones que siguen por los sobornos entregados por la empresa Odebrecht a funcionarios de por lo menos los tres últimos gobiernos.