Comisión Lava Jato citaría a Fernando Olivera, Verónika Mendoza y Marisa Glave

La Comisión Lava Jato del Congreso no descartó citar a otras figuras políticas que estarían involucradas en los presuntos casos de corrupción de empresas brasileñas en el Perú. Entre ellas se encuentran el ex ministro de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo, Fernando Olivera; la ex candidata presidencial por el Frente Amplio, Verónika Mendoza, y la actual congresista Marisa Glave.

El primero de ellos, Fernando Olivera, aseguró que durante su gestión como ministro presionó al contralor Genaro Matute, para levantar las observaciones que recaían sobre Odebrecht en el proceso de concesión de la Carretera Interoceánica. Por esta confesión efectuada en agosto del 2005, en la Comisión Lava Jato ya planean citar al ex titular de Justicia.

Marisa Glave también podría ser citada al igual que Olivera Vega. El año pasado, durante un debate electoral televisivo, la parlamentaria del Frente Amplio aseguró haber estado detrás de la renegociación de los contratos entre OAS y la Municipalidad de Lima por el Proyecto Línea Amarilla, la misma que se llevó a cabo durante la gestión de Susana Villarán.

Las agendas de Nadine Heredia también jugarán un rol importante en la investigación que realizará el grupo multipartidario. Gracias a estas anotaciones, además de Ollanta Humala, se podría citar a la ex primera dama, así como a Verónika Mendoza.

En el Frente Amplio no ven con malos ojos incluir a Marisa Glave y Verónika Mendoza a la investigación de Lava Jato. Gino Costa, de Peruanos por el Kambio, también pide que se investigue a Fernando Olivera. Nombres que se podrían incluir en las investigaciones. Lo cierto es que la Comisión aún no publica la relación de invitados al grupo multipartidario.