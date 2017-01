Camargo Correa: aseguran que congelamiento de cuentas salvaguarda intereses del Estado

Tras haber recibido documentos confidenciales de la Fiscalía de Brasil, el Ministerio Público ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la constructora brasileña Camargo Correa. Esto en el marco de las investigaciones que se le sigue por los sobornos que habría pagado a funcionarios peruanos para la adjudicación del tramo 4 de la Carretera Interoceánica durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Para la experta en derecho constitucional, Elizabeth Zea, esta medida de la Fiscalía del Perú salvaguarda los intereses del Estado.

“Es una medida positiva porque se está cautelando los intereses del Estado en razón al dinero que ha sido extraído de las arcas públicas en estas modalidades de coimas y sobornos, pero no hay que perder de vista que si bien hay estos acuerdos de colaboración pueden significar prepagos como ha sido con Odebrecht y los 30 millones de soles”, explicó Zea.

Para la especialista, este primer paso debe estar acompañado de la incautación de documentos que en el marco legal de una "colaboración" de la empresa investigada. “Esperamos más bien que existan más medidas complementarias porque una cosa es que se comiencen a firmar acuerdos de colaboración con las empresas”, señaló Elizabeth Zea.

“Porque el acuerdo de colaboración hace que las empresas estén llanas a dar los documentos, pero está pasando bastante tiempo como para que esa información que es relevante comience a ser manejada a ser ya tratada y lo que se quiere es que esta documentación sea incautada tal cual está para tenerlos como medios de prueba en el proceso”, agregó.

Del mismo modo, la especialista aseguró que el ex presidente Alejandro Toledo aún no se encuentra formalmente inmerso en un proceso, por lo que no podría solicitarse una medida preventiva en su contra.