Aseguran que decisión del Poder Judicial no vulnera derecho al trabajo de Nadine Heredia

La ex primera dama Nadine Heredia utilizó las redes sociales para referirse sobre la decisión del Poder Judicial que le permite viajar al extranjero solo con autorización judicial. “El Poder Judicial desconoce lo resuelto por la sala que me da la razón: no incumplí reglas de conducta. Siguen impidiendo mi derecho al trabajo”, escribió la esposa de Ollanta Humala.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Natale Amprimo no existe ninguna arbitrariedad. “Cuando uno está sujeto a un proceso penal, evidentemente es posible tener afectación de otros derechos, inclusive hasta la libertad, entonces con el criterio de la señora Heredia bastaría que alguien exhiba un trabajo para impedírsele que tenga una medida restrictiva”, explicó el letrado.

Cabe precisar que la medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, de cambiar las reglas de conducta de Heredia Alarcón, se debería a su cambio de versiones en lo que va de las investigaciones. Ahora, la ex primera dama está sujeta a la disposición del juez tras haberse iniciado su proceso de investigación antes de que ella decida residir en el extranjero.

Por otro lado, a través de un comunicado, la Corte Suprema informó sobre el cambio de norma de conducta al ex presidente Ollanta Humala, quien también deberá tener autorización de un juez para salir del país. Esto debido al proceso de investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.