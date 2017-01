Proponen incluir a Graña y Montero en investigaciones por caso Odebrecht

Desde el Congreso de la República pidieron que Graña y Montero sea incluida en las investigaciones por el caso Odebrecht. Al igual que el procurador Anticorrupción Amado Enco, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde se mostró a favor de que la empresa peruana también forme parte de las indagaciones que sigue la Comisión Lava Jato del Congreso.

“Todas empresas que han participado tienen que ser incluidas. Son socios y hay salida de dinero de la empresa y está registrado bajo otro nombre, ningún socio puede dejar de vigilar su caja cuando es un consorcio”, reveló el congresista de Acción Popular.

Por su parte, la congresista Yeni Vilcatoma aseguró que todas las empresas que fueron socias de la constructora Odebrecht en distintos megaproyectos tienen que ser incluidas en las investigaciones.

“Ellos han participado en consorcio con Odebrecht y Enagas, toda su participación en proyectos tanto en inversión y ganancia se ha dado de manera conjunta. En esas observaciones ya se compromete a consorcio en conjunto. Es ineludible que sean comprendidas”, explicó la parlamentaria del Frente Amplio.

En tanto, Lourdes Alcorta dijo que no solo las empresas brasileñas deben ser investigadas por la Comisión Lava Jato del Congreso. “Solo hablamos de empresas brasileñas cuando gabinete entero de Lula está en Brasil, ya han agarrado a un viceministro en Colombia. Han sido parte de sociedad con Odebrecht, no puede ser que su socio no sepa”, explicó la congresista.