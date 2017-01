Universidad Stanford asegura que Alejandro Toledo no tiene horas lectivas en el 2017

Alejandro Toledo explicó a través de las redes sociales sobre los motivos de su viaje a Estados Unidos. El ex presidente aseguró en un comunicado por Facebook que dejó el Perú para cumplir con sus labores académicas en la Universidad de Stanford, institución en el que, según dijo, dicta cátedra y realiza diversos trabajos de investigación.

Este miércoles, sin embargo, la casa superior de estudios, que está ubicado en California, informó que Toledo Manrique no tiene horario lectivo en este 2017. Es decir, el ex mandatario no dictará clase alguna durante el presente año. Tras conocerse la noticia, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. Uno de los que se pronunció sobre este caso fue Jorge del Castillo.

Para el parlamentario aprista, las informaciones recientes que llegaron de Brasil serían el factor principal por el cual el Alejandro Toledo esté ejecutando un plan de fuga que tenga como propósito evadir la justicia peruana.

"Creo que hay muchas pruebas que lo están abrumando en este momento. La exoneración del SNIP, la dación de una ley en un día, recuerde usted la 28670, que en 24 horas se aprobó y la perforación del límite de endeudamiento", expresó Del Castillo en diálogo con 24 Horas.

En tanto, el parlamentario de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaúnde, aseguró estar sorprendido por el accionar del ex presidente y no dudó en lanzarle una recomendación. Le pidió someterse a las investigaciones que vienen realizando el Ministerio Público y el Congreso de la República.

Horas más tarde, Alejandro Toledo se refirió sobre el tema y publicó una presunta carta de vinculación con la Universidad de Stanford como profesor investigador visitante de la Escuela de Graduados en Educación para el periodo comprendido entre setiembre del 2016 y agosto del 2017.