Congresistas se pronuncian por comunicado de Alejandro Toledo sobre caso Lava Jato

El ex presidente Alejandro Toledo aclaró, a través de un comunicado, que no se ha fugado del Perú y aseguró que si se encuentra en Estados Unidos es porque ha retomado sus labores académicas en la Universidad de Stanford, en California. Este anuncio ha generado una serie de reacciones en el Congreso de la República.

En su carta, Alejandro Toledo nunca menciona a su amigo y socio Yoseff Maiman, quién, según informaciones provenientes del Brasil, recibió la suma de 91 mil dólares de parte de Camargo Correa bajo el concepto de coimas en las cuentas de una de sus empresas en Gran Bretaña.

Para Juan Sheput, que el ex jefe de Estado no haya mencionado al empresario israelí tiene solo un propósito. "Es obvio que va a ser cuidadoso de no nombrar a ninguna persona por las razones de que están sujetas a una investigación, pero lo importante es que los ex presidentes en un contexto como el actual pues deberían acá estar d ando cara", argumentó el parlamentario de Peruanos por el Kambio.

Quién fue más drástica, no solo con Alejandro Toledo sino también con el papel que vienen desempeñando el Ministerio Público y el Poder Judicial en el caso Lava Jato, fue Gloria Montenegro. La parlamentaria de Alianza para el Progreso es firme al decir que sobre el ex presidente debe recaer una orden de prisión preventiva.

Con el pronunciamiento de Alejandro Toledo, en la comisión Lava Jato, ya planean citarlo. Su posible programación que se conocerá el miércoles en una sesión a donde fue citado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera.