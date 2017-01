PJ decidirá en dos días pedido para que Nadine Heredia y Ollanta Humala dejen el país previa autorización

El juez Richard Concepción Carhuancho resolverá en un plazo de dos días hábiles el pedido de Fiscalía para que la ex primera dama Nadine Heredia y su esposo Ollanta Humala puedan viajar fuera del Perú solo con autorización fiscal y judicial. Esto a solicitud del fiscal German Juárez atoche.

En la última sentencia emitida por este juzgado, Concepción Carhuancho ordenó que Nadine Heredia regrese de Suiza cada 30 días para pasar los controles biométricos respectivos. Sin embargo, el fiscal solicitó que Heredia Alarcón pueda salir solo con "previo aviso a la autoridad judicial y fiscal", además de la resolución del Poder Judicial presentada en migraciones cada vez que salga del país.

Para Roy Gates, el pedido del fiscal sería un impedimento de salida del país encubierto. “En realidad eso no existe. El oficio a migraciones se manda cuando hay un impedimento de salida, no se manda cuando hay una comparecencia con restricciones porque de lo contrario se estaría aplicando un impedimento de salida encubierto eso es evidente”, declaró la defensa de la ex primera dama.

Esta solicitud se extiende también para los coimputados de Heredia Alarcón, su hermano Ilan, su amiga Rocío del Carmen Calderón Vinatea, su madre Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga.