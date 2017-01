Congresistas critican fallo judicial que permite salida de Nadine Heredia fuera del país

Nadine Heredia podrá salir del Perú libremente, pues la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial decidió rechazar la orden de arraigo contra la ex primera dama que había solicitado el fiscal Germán Juárez Atoche. Esta decisión judicial provocó más de una crítica en el Congreso de la República.

Para Justiniano Apaza y Héctor Becerril, con la decisión del Poder Judicial se pone en riesgo los procesos que recaen sobre la esposa del expresidente Ollanta Humala. Aseguran que la falta de un tratado de extradición con Suiza, país donde ella ejercerá el cargo de funcionaria de la FAO, hacen creíble las hipótesis de una fuga.

"El riesgo es de que cualquier día ya no viene, no quiero ser pitoniso, pero de repente podría venir un mes, después ya no va a venir, esa es la certeza. Aquí tiene que cumplirse con la ley y la ley debía ser que no debía salir, incluso llegando al extremo de que pudiera tener una prisión preventiva", declaró el parlamentario del Frente Amplio, Justiniano Apaza.

En tanto, Yeni Vilcatoma señaló como responsable de este fallo al fiscal Germán Juárez Atoche. Aseguró, además, que se trató de una estrategia milimétricamente pensada y que, finalmente, ha logrado con éxito su objetivo.

“Hay que felicitarlos, pero lo que hay que hacer también es pedir a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público que inmediatamente investigue al fiscal Juárez por no haber pedido oportunamente el impedimento de salida de la señora Nadine Heredia", comentó Vilcatoma.