Nadine Heredia podrá salir del país, pero tendrá que regresar al Perú para firmar cada 30 días. Esto luego de que la Segunda Sala de Apelaciones rechazara el pedido de la ex primera dama para pasar el control biométrico en Ginebra, Suiza. El fallo, además, desestima el pedido que realizó el fiscal Germán Juárez Atoche para darle prisión preventiva a la esposa del expresidente Ollanta Humala.

La medida se adopta en cumplimiento a la comparecencia con restricciones que cumple Heredia Alarcón mientras duren las investigaciones por el delito de presunto delito de lavado de activos. Al respecto, el ex procurador anticorrupción, Christian Salas, indicó que la figura tomada por el colegiado responde al peligro de fuga. Pero, ¿qué sucedería si Nadine Heredia no regresa cada 30 días al Perú para firmar control biométrico?

“Significa que el órgano jurisdiccional, en este caso el Poder Judicial, tiene certeza de que el ciudadano no se va a escapar. ¿Y cómo lo garantizan? Haciendo que vuelva. Pero, ¿qué pasa si incumple? Allí si se puede revocar esta medida y pedir prisión preventiva, eso sería la consecuencia”, refirió Salas en diálogo con 24 Horas.

Del mismo modo, el ex procurador aseguró que en el caso de Nadine Heredia no correspondía la prisión preventiva, pero sí evitar que la ex primera dama firme en Suiza porque acceder a este pedido rompería con la figura de comparecencia con restricciones. De este modo, Nadine Heredia deberá alternar su trabajo como funcionaria de la FAO con las reglas de conducta impuestas y regresar a nuestro país mientras duren las investigaciones.