Carlos Moreno asegura que solo fue exonerado de acudir a su centro de trabajo

La propia ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, informó que Carlos Moreno fue separado de sus funciones como médico del Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, este jueves el ex asesor presidencial aseguró que solo fue exonerado de acudir a su centro de trabajo y que percibe de forma normal sus remuneraciones.

“¿Es decir usted va continuar cobrando su sueldo? Así es, me exoneran de ir a trabajar, esa es una medida cautelar, a mí no me han destituido, no me han botado ni nada, es un proceso administrativo”, refirió Moreno en diálogo telefónico con 24 Horas.

El ex asesor presidencial asegura ser inocente de todas las acusaciones que se le imputan. Afirmó que la suspensión de sus labores se trata de una cortina de humo. Cabe recordar que la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga a Carlos Moreno por ocho delitos.

Al ser consultada por el tema, la ministra de Salud, Patricia García, solo atinó a decir que Moreno afronta dos procesos administrativos, pero no detalló si realmente fue suspendido o solo quedó exonerado de acudir al Hospital Arzobispo Loayza.