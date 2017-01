Enrique Cornejo se defiende tras vinculación en caso Odebrecht

Enrique Cornejo le respondió al abogado del expresidente Alan García, quien lo vinculó con los presuntos actos de corrupción de la empresa brasilera Odebrecht. El ex ministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno aprista aseguró que no tiene nada ver con las imputaciones en su contra.

“Públicamente le he dicho al señor medina que no vuelva a hacer algo parecido porque si no lo voy a querellar, porque él además mintió”, sostuvo Cornejo, quien dijo además que todo se trata de una campaña de desprestigio para dañar su postulación a la secretaría general del partido aprista peruano.

Como se recordará Wilber Medina negó que el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de lima, Oswaldo Plasencia Contreras, quien sería clave en la investigación del pago de sobornos de Odebrecht, haya sido asesor personal de Alan García durante su segundo mandato, información que fue desmentida por el propio Enrique Cornejo.

Como se recuerda, hace unos días se reveló que Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios de tres gobiernos peruanos, entre ellos el de Alan García.