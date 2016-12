Procurador denuncia a oficial mayor del Congreso por compra de computadoras

El Procurador Anticorrupción Amado Enco solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación contra el oficial mayor del Congreso de la República, José Cevasco, por el proceso de compra de 980 computadoras para el Parlamento.

Ante esto, José Cevasco dijo estar dispuesto a someterse a la investigación, sin embargo indicó que no tiene responsabilidad directa. Sostuvo que no debería cuestionarse la compra, pues finalmente esta no se efectuó porque la contraloría dijo que existían riesgos.

Para el analista político Víctor Andrés Ponce, la denuncia del procurador es razonable, pero no se da en el mejor momento. Sostiene que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, debió ser más rigurosa ante esta denuncia.

Mediante un comunicado, el congreso de la República precisó que las órdenes de compra se publicarán en el portal de Transparencia luego de hacerse efectiva la prestación de servicios, dejando sin efecto información de compras no efectuadas.