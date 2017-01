Aeropuerto de Chinchero: autoridades anuncian huelga indefinida en Cusco

En un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la suspensión del inicio de la construcción del Aeropuerto de Chinchero en Cusco. El mandatario explicó que el proyecto iba a costar US$ 1,120 millones por un pago que bordeaba los US$ 530 millones por concepto de obra y supervisión, esto sumado a los US$ 590 millones de deuda.

“Una comisión en el Congreso ha dicho que el ministro de Transporte no debe firmar este documento (la adenda) y por eso tenemos que postergar la visita, pero yo les garantizo en Chinchero, Cusco, que estaré ahí en unos pocos días y que vamos a ir adelante con este proyecto”, detalló PPK en su breve alocución.

Horas después, el mandatario utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a todo el pueblo cusqueño. “Vamos a trabajar para hacer realidad el Aeropuerto Internacional de Chinchero en beneficio de la región Cusco y de todo el país”, escribió el presidente a través de su cuenta personal de Twitter.

Desde la ciudad imperial se alzaron las voces de protesta y anunciaron una huelga indefinida desde las 00:00 horas de este martes. Así lo anunció el representante del Frente de Defensa de Chinchero, Constantino Sayo, quien no descartó que distintos gremios de esta localidad viajen a Lima para realizar una marcha hacia Palacio de Gobierno.

Del mismo modo, se informó que tanto el alcalde provincial como el presidente regional sostendrán una reunión este martes a las 09:00 de la mañana para acordar las medidas que adoptarán luego de conocerse la suspensión de la firma de la adenda y ejecución del Aeropuerto de Chinchero.