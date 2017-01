Carretera Central se encuentra bloqueada por caída de huaicos

La caída de rocas obligó al cierre total de la Carretera Central a la altura del kilómetro 71 a la altura de Matucana, de igual manera en el tramo desde el kilómetro 41 al 64. También grandes rocas han caído en diferentes puntos entre las zonas de Cocachacra y Matucana, generando una gran congestión vehícular entre Lima y el centro del país.

La policía nacional comunicó que por el momento no hay rutas alternas y solicitó el apoyo de los transportistas para no transitar por esta vía y pidió a los dueños de las empresas de transportes no continuar con la venta de pasajes de los buses que transitan por este sector.

Según últimas informaciones en las próximas horas estaría abriendo el paso de los vehículos, pero de manera restringida, a fin de evitar mayor congestionamiento de las unidades de transporte que se encuentran varadas en esta autopista.