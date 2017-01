Ica: se registran más de 200 damnificados tras devastador huaico

Cientos de viviendas afectadas en la urbanización San Idelfonso, ubicado en el distrito de La Tinguiña, región Ica. Aquí las calles se convirtieron literalmente en lagunas por la gran cantidad de agua empozada que dejó la caída de huaicos en esta zona del sur de nuestro país. Un grupo de 24 Horas ingresó a la casa de la familia Angulo, quienes perdieron gran cantidad de sus bienes.

En las imágenes que pudieron se registradas, se observa que el agua turbia llegó aproximadamente a medio metro de alto. Consternación y angustia se pudo percibir en los vecinos afectados porque no han llegado motobombas u otra ayuda para agilizar las labores de limpieza. “Lo que queremos es ayuda, después de esto sé que va a traer bastantes zancudos. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada. Lo que pedimos es apoyo del alcalde de La Tinguiña porque hasta hoy en día no se manifiesta”, señala una pobladora.

Varias personas comenzaron a retirar los pocos objetos que se lograron salvar como cojines, prendas de vestir y otros enseres, que eran trasladados en un camión para ponerlas a buen recaudo. “Mire, estamos rescatando aunque sea los colchones porque todo, todo lo que está en el interior de mi domicilio está totalmente destruido”, preció un señor.

El paso de los huaicos ha dejado carreteras destruidas, dejando a varias localidades aisladas como San José de los Molinos. Por su parte, personal especializo se hizo presente en el lugar para remover los postes que terminaron cayéndose por la erosión del suelo. Al lado de la vía afectada, varios hogares también se vieron perjudicados por el desastre natural. Según Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) las lluvias en Ica continuarán hasta el día viernes. El presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró en emergencia este lugar de la nación por 60 días.