Santa Eulalia: parlamentarios visitaron zonas afectadas por huaicos

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, junto con integrantes de la Mesa Directiva inspeccionaron las obras de remoción de escombros en Santa Eulalia. Durante el recorrido se encontró con vecinos del lugar, quienes le expresaron sus requerimientos frente al alcalde de Santa Eulalia, Abel Arteaga. Además vecinos de la zona indicaron que el cauce natural por donde pasa el río de lodo y piedras se alteró.

“En 2016 no se tomó prevención, no hubo huaico ni limpieza, no hubo charlas para decir dónde vamos los vecinos (…) pasó el huaico, vinieron las autoridades y no trajeron nada, tuvo que pasar una desgracia para que se pongan las pilas, ¿Qué esperan, que haya muertes?”, señaló una pobladora del lugar afectado por el desastre natural.

Los parlamentarios estuvieron en la quebrada Chigolay, donde los trabajos de limpieza todavía son escasos. También visitaron la posta médica de Santa Eulalia y entregaron donativos a las familias afectadas. “La Mesa Directiva ha venido a contribuir con la población para una ayuda inmediata con víveres como agua, atún para atender la emergencia inmediata (…)”, señaló Luciana León.