Santa Eulalia: rescatan a ancianos que quedaron atrapados tras huaicos

Tres ancianos fueron rescatados de una vivienda en Santa Eulalia, tras quedar atrapados varios días pos los deslizamientos de lodo y piedras que vienen afectado esta zona del país. Personal de ejército apoyó en el rescate y auxilio de estas personas, quienes eran los encargados de cuidar la propiedad que se ubica en la cuadra 36 de la avenida San Martín, muy cerca de la plaza principal.

“No pudimos ingresar, lo hicimos por un costado (…) no pueden estar en estado de abandono, vuelve a pasar un huayco y va a suceder que estarán en la misma situación”, señala una vecina. Otra persona indignada por lo sucedido indica que “los dueños de esta propiedad deberían venir a salvarlos (…) desde que pasó el huaico el domingo, no se presentan, no vienen”.

Los afectados responden a los nombres de Marcos Gamarra Laredo (76), Cristóbal Escalante Ramirez (75) y Gerardo Gutierrez Valle (95). Para sorpresa de muchos, ellos se negaban a dejar el predio a pesar de tener problemas de salud. Los animales que viven en la propiedad también se vieron perjudicados porque no había nadie que los alimente, además de estar sucios por el barro que dejaron las intensas lluvias.

“Desde muy temprano hemos mandado a personal de la municipalidad con desayuno y nos comentaron del estado de salud. Hemos venido y evacuado al centro de salud”, declaró el alcalde de Santa Eulalia, Abel Arteaga. Hasta el lugar llegó personal de Defensa Civil y del Minsa (Ministerio de Salud), con alimentos no perecibles y comida para los animales.