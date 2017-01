Indecopi: sepa qué pagos no deben exigir los colegios particulares

La funcionaria de protección al consumidor de Indecopi, Ángela Sevilla, explicó -en una entrevista en nuestros estudios de 24 horas medio día– que los padres deben exigir a los colegios privados que se les explique claramente en qué norma se sustenta otros cobros para los alumnos, que no sea cuota de ingreso, matrícula o pensión ya que otro cobro es ilegal salvo que esté autorizado por el Ministerio de Educación, de lo contrario pueden denunciar a la institución en las oficinas de Indecopi.

También la representante de indecopi Indicó que cuando un niño ingresa por primera vez a un centro particular se realizará por única vez el pago de la llamada “cuota de ingreso”, en otras palabras en los siguientes años de estudio no se tiene que pagar dicha cuota, también el colegio particular cobrará al inicio de cada año la matrícula y las pensiones que serán mensuales, es importante tener cuenta que el costo de la matricula anual no puede exceder al costo de la pensión mensual.

Sepa en el siguiente informe que otros cobros de los colegios particulares son catalogados por Indecopi como ilegales.