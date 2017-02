Rotura de tubería matriz produjo aniego en Miraflores

Un aniego se produjo en la cuadra siete de la avenida José Pardo en Miraflores, el cual inundó varias casas y departamentos. El hecho sucedió en el distrito de Miraflores en horas de la tarde. La causa fue la rotura de una tubería matriz de agua potable.La falla provocó el aumento del tránsito vehicular por la zona, lo que generó la incomodidad de algunos vecinos que con escobas en mano trataban de evitar que el vital elemento inunde sus viviendas.

“Bueno, serán 20 minutos que también he bajado, he encontrado un poco y me subí (…) el agua no entró gracias a Dios (…)”, indicó una vecina. Por otro lado, algunos choferes no respetaban los muros de protección porque algunas unidades intentaban cruzar por la zona afectada.

La fuerza del agua hizo que la capa asfáltica se viera dañada. Personal de serenazgo del distrito señalaría que el líquido potable provenía de una cañería matriz. El equipo de 24 Horas se comunicó con Sedapal, sin embargo ellos señalaron lo siguiente: “Pero lo que pasa es que se han acercado y han visto que no hay aniego, falsa alarma, que el aniego ha sido reportado ha sido de falsa alarma.