Callao: ladrones roban camioneta a sujeto y horas después asaltan a su esposa

La zona de Oquendo en el Callao registró un caso más de la inseguridad ciudadana que se vive por las calles de Lima y las del primer puerto. En imágenes se aprecia como una banda de asaltantes está por perpetrar el robo de una camioneta. El hecho ocurrió a las tres de la mañana cuando el conductor de la unidad se disponía a estacionarlo en una cochera.

Mientras esperaba que se abriera el portón de ese lugar, dos vehículos lo interceptan. Una de estas unidades se adelanta y le cierran el paso a la víctima. Al menos cuatro hampones lo intimidan con sus armas. “Más o menos por este lado me ponen en el piso, se dirigen unos cuatro. Por este otro lado vienen dos y había uno adelante”, narra el agraviado que responde al nombre de David Cárdenas.

Los asaltantes no dudaron en agredirlo y amenazarlo con un arma en la cabeza. Es en ese momento que proceden a despojarlo de las llaves de su auto y dinero en efectivo. “Uno piensa lo peor pues, que puedes dejar a tus hijos y todo lo demás (…) me quitan la llave, los documentos, me quitaron la plata…Mil 800 soles”, señaló el afectado.

En la zona donde se produjo el robo hay una caseta de seguridad policial, pero la misma no cuenta con efectivos desde hace cuatro meses. El hecho no quedó ahí porque nueve horas más tarde, su esposa sería asaltada también allí. Ella precisó lo siguiente: “Me siguieron dos y con armas me golpearon y me arrancharon mi bolso (…) no tienen temor, estaban sin máscaras, sin nada”.

Los vecinos de la asociación La Alborada de Oquendo en el Callao exigieron la presencia de agentes policiales para poder frenar la cantidad de robos que vienen sucediendo a diario. Además indican que si no son escuchados, se reunirán para realizar una marcha en búsqueda de su seguridad.