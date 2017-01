Centro de Lima: choque de vehículos deja heridas a tres personas

Tres integrantes de una familia resultaron heridos en el cruce de los jirones Puno y Cangallo en el Centro de Lima, luego que se disponían a cruzar la pista. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se aprecia a un señor pasando al otro lado de la vía, tras él vienen su esposa e hijos, pero dos vehículos colisionan en ese momento, una de estos golpea a la mujer y sus niños. Estos últimos fueron trasladados en un patrullero del serenazgo al hospital Dos de Mayo, mientras que la madre en una ambulancia.

El conductor del auto blanco de placa F46-199 fue identificado como Luis Mariano Chávez Saenz, quien negó tener alguna responsabilidad. “Yo iba para la maternidad, el señor ha venido a toda velocidad, por lo menos más de 100 km por hora y me ha impactado el choque (…) ha venido con exceso de velocidad, como es carro nuevo” señaló.

Christian Naveda Rivas es el otro chofer implicado, él estaba a bordo de la camioneta gris de placa ATK-125. Esta persona indicó: “Yo venía por Puno y en mi carril la luz estuvo en verde y este señor se ha pasado la luz roja, y el carro ha chocado, al chocar se ha llevado a la señora y sus dos hijos”.

Uno de los familiares de los afectados, identificado como Luis Daniel Mendoza menciona que aún no puede creer lo ocurrido. También afirma que él necesita más ayuda económica pues él está corriendo con todos los gastos hospitalarios. “Yo no me voy a mover de aquí hasta que mi esposa salga caminando (…) lo que le pido es que me ayuden las autoridades, que esas personas paguen sus consecuencias”, señaló. Además se supo que ambos protagonistas del accidente están en libertad.