Caso Odebrecht: policía continúa búsqueda de Jessica Tejada

Como se recordara Tejada fue parte de la Selección Peruana en el Campeonato Mundial de Voley Femenino disputado en el Japón en el año 1998. Tal y como ella manifiesta en una entrevista en un diario local, su carrera estuvo marcada por no haber llegado a ganarse un sitio en el equipo titular de Perú y por escándalos en donde se involucraban algunos de los futbolistas de la época.

La ex Regatas Lima estuvo envuelta en el conocido caso Miramar, en donde varios futbolistas de la selección se encontraban libando licor días previos a un partido de las eliminatorias a Francia 98. Finalizada su carrera deportiva y años después se supo que el ex viceministro de Comunicaciones del segundo periodo de Alan García y la ex armadora.

En horas de la noche, la Fiscalía intervino un departamento ubicado en el distrito de San Isidro y que está consignado como la vivienda de ambos. La fiscalía está buscando intensamente a Tejada porque la ex jugadora sería una de las propietarias de la cuenta Off Shore Hispamar International, que está a nombre del padre del futbolista Rodrigo Cuba.

En esta cuenta, el ex viceministro habría recibido dos millones de dólares de parte de Odebrecht, por la licitación de los tramos uno y dos de la línea uno del metro de Lima. Sin embargo, la residencia de San Isidro no ha sido la única vivienda en donde se ha buscado al fugitivo.

Ocho viviendas fueron requisadas, de manera simultánea, como parte de un operativo realizado por el Ministerio Público acompañado de la Policía Nacional. El resultado de la búsqueda fue encontrar casas no habitadas o donde no se le reconoce que hayan vivido allí.

La desaparición del rastro de Tejada es muy sospechosa, más aún cuando no se tiene señales de dónde se encuentra su pareja.