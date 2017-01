Pueblo Libre: madre gestante fue diagnosticada erróneamente con VIH

El pasado tres de enero Stefany de Lama, una mujer de 19 años que se encontraba en la espera de su primera hija, fue diagnosticada de manera errónea con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, más conocido por sus siglas VIH. El hecho ocurrió cuando recibió sus análisis de laboratorio en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre.

“Un doctor me sacó de la habitación que estaba con las demás chicas, me dijo: sabía lo que tenías…tú tienes VIH y yo me quedé sorprendida”, narra la agraviada. La prueba de Elisa a la que se sometió la paciente dio como resultado reactivo a pocas horas del parto. Asustada y sin saber cómo reaccionar ante esta situación, accedió a realizar todos los procedimientos que debía seguir una gestante con esa clase de diagnóstico para proteger a su bebé.

“Ellos, conforme me dieron la noticia, que fue en la mañana y en la tarde comenzaron a darme los retrovirales, sin haber confirmado porque iban a sacar pruebas (…) lo hacía para no perjudicar a mi bebé. Me causaron nauseas, me sentía mal. La prueba rápida de Elisa, me chocaron demasiado”, menciona Stefany. Sin embargo, uno de los momentos más dolorosos que sufrió, ocurrió tras el parto, cuando tuvo que ser vendada para no dar de lactar.

Seis días después de recibir el resultado evaluativo donde indicaba que era portadora de aquella enfermedad, una tercera prueba señalaría que no tenía ese virus en su organismo. Debido a los medicamentos que ingirió, no tenía leche para alimentar a su hija recién nacida. Además cuenta que el centro hospitalario se negó a asumir sus responsabilidades.

Sobre la de denuncia, autoridades del hospital Santa Rosa, precisaron que ellos siguieron con el protocolo para este tipo de casos y que se ha iniciado una investigación. “Lo que se está haciendo en estos momentos es una investigación de los procedimientos que se han dado lugar en esta fecha (…) en base a ello se tomaran las acciones correctivas”, afirmó la doctora Imelda Leyton, jefa de control de calidad de la nombrada entidad.