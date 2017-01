Venezolanos hacen largas colas para legalizarse en Perú

La tensa situación en Venezuela viene obligando que miles de ciudadanos de esa nación huyan a otras partes del mundo en busca de un mejor futuro. Nuestro país no ha sido ajeno a esta situación, pues varios venezolanos optaron por Perú para tener una nueva vida. Desde la madrugada del viernes vienen realizando largas colas en la sede de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) para conseguir el certificado de antecedentes policiales.

Este proceso demora entre cinco y siete días. Asimismo, el documento les permitirá tramitar un permiso temporal para que puedan laborar de manera formal. Allí el equipo de 24 Horas conoció la historia de Zenaida Salón, una joven madre de dos niños, uno de ocho meses y el otro de cinco años, quien llegó hace tres meses desde Maracaibo en búsqueda de un trabajo para poder enviarle dinero a su familia.

“Estamos desde las 4am, tenemos que quedarnos para mañana porque hoy no tenemos chance (…) es difícil para por esta situación, es bien difícil y más tener que salir de un país y dejar a tus hijos porque no tienes la condición monetaria para traerlos. Tienes que salir para poder ser una ayuda para ellos porque estando allá no lo puedes hacer, indicó.

Adri Borje, también es otra ciudadana venezolana que se encuentra radicando en nuestro país. Ella confiesa que no pudo venir con sus familiares pues los recursos económicos no le alcanzaban para traerlos. “Yo trabajo de todo, cuando no hago una cosa hago otra, soy costurera, hago torta, hago cosas y todas esas cosas. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y al Perú también (…) uno le pide a Dios de que todo eso va a pasar y le pedimos al pueblo venezolano que tenga mucha fuerza”, precisó.