Chorrillos: asaltan tienda de venta de celulares

Las cámaras de seguridad nuevamente han registrado un caso del accionar delictivo que se desarrolla en diversos puntos de Lima. Tres sujetos armados, quienes usaban gorras y se encontraban armados, ingresaron a un centro comercial ubicado en Chorrillos, donde intimidaron y robaron a varios comerciantes. Además se aprecia que unos jóvenes que estaban presentes, lograron escapar por otra puerta del mencionado lugar. “Cruzan la línea de la galería. Me doy cuenta que sacan un arma y de allí luego apuntan a todos y yo reaccioné y me agache con mi hermano, me empujó y nos fuimos para allá”, menciona uno de los agraviados.

Además los delincuentes empujaron a una niña, quien corrió espantada al presenciar este hecho. Asimismo, se puede observar cómo una madre de familia tira del coche de su bebé y escapa junto a su otro hijo. En cuestión de segundos, uno de los malhechores que vestía polo negra, rompe el vidrio de uno de los mostradores y guarda los equipos móviles dentro de su morral. “Solamente escuché que estaba rompiendo el vidrio con la pistola y empezaron a llevarse cinco celulares y dos tablets”, indicó uno de los comerciantes.

En aquel momento, un señor no temió por su vida porque se acercó hacia la puerta y cogió dos piedras del suelo para lanzarlas contra los hampones. “Al frente mío habían dos piedras, cojo, las lancé y le cayó en la mano derecha. Quiso soltar la pistola, pero solo quedó en el piso al igual que el celular que tenía”, precisa el afectado de 70 años de edad, quien además recibió un impacto de bala en su tobillo. Esta valerosa acción impidió que los ladrones sigan robando. Las cámaras llegaron a captar el rostro de estas personas que están en proceso de identificación.