Se deberá llegar a un pacto para evitar que Gobierno pague por peaje

Durante la serenata por el aniversario de la capital, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio comunicó que el nuevo peaje de Puente Piedra, “no va”. Por su parte, el abogado Mario Castillo Freyre, opina que se debe llegar a un acuerdo con la concesionaria Rutas de Lima para evitar que el Ejecutivo pague la obra sobrevalorada.“De que el tratamiento de estos temas, se mantenga en estricto apego de lo que significa normatividad legal, la normatividad del propio contrato y se reserva de la manera más discreta, reservada y velando por los intereses de la población”, señala el especialista.

El burgomaestre aseguró que la anulación del peaje ha sido resultado de un acuerdo mutuo con la empresa concesionaria. “Lo que se ha hecho, es que ya estamos sentados, conversando. Hemos dialogado en estos días. Ayer hemos tenido un diálogo bastante largo (…) Ese peaje no va, digamos que es un elemento ya no negociable, pero podemos y seguimos conversando. No se trata tampoco de una decisión apurada ni cosas por el estilo” mencionó.

Castillo Freyre, tuvo una posición al respecto. “Estas decisiones tienen que ser tomadas por abogados, no por políticos, porque si se piensa que el tema político en esto, soluciona los problemas, el tema político los empeora, y si tenemos encima el ingrediente de la presión pública, es un cóctel muy, muy explosivo”, indicó.