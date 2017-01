Los Olivos: policía recupera auto robado en tiempo récord

Un hombre que se encontraba en la puerta de su vivienda en Los Olivos fue víctima de unos ladrones que lo esperaron para quitarle las llaves de su vehículo que se encontraba estacionado en la calle. El agraviado intentó detener el asalto, pero fue intimidado por uno de los sujetos con una pistola. Cámaras de seguridad del lugar grabaron el hecho. Ahí se aprecia que después los hampones abren la puerta de la unidad, suben y huyen con rumbo desconocido.

“Primero me asusté un poco y comencé a decir me están robando (…) de ahí me calmé un poco y esperé a que me robaran no más porque no tenía otra opción”, declaró el agraviado ante las cámaras de 24 Horas. La víctima había dado por perdido su Volkswagen Gol, pero por suerte lo pudo recuperar en tiempo record. Tras la denuncia respectiva, agentes policiales detuvieron a un sujeto identificado como Joseph Pillaca Chávez, en la avenida Naranjal por estar en actitud sospechosa.

Al intervenirlo se le encontró un arma, una billetera y documentos pertenecientes al vehículo robado. El afectado lo habría reconocido como autor del robo. Por su parte, el detenido declaró la ubicación del auto. La Policía capturó a Carlos Pillaca Avendaño, quien mencionó que la unidad se hallaba en la urbanización Santa Rosa en el Callao. Finalmente el carro fue devuelto a su dueño.