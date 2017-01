El Agustino: asaltan cabina de Internet por segunda vez

No sería la primera vez que el dueño de esta cabina de Internet ubicada en el distrito de El Agustino, sería víctima de robo. En noviembre del año pasado le robaron todas las computadoras de su negocio, por lo que decidió colocar cámaras de seguridad, pero esta acción no serviría de mucha ayuda, pues volvería a ser sorprendido por la delincuencia.

En el vídeo que registraron las cámaras del local, se aprecia a tres jóvenes que ingresan y al percatarse que solo se encontraban tres muchachos 11,15 y 17 años que hacían uso de las máquinas, proceden a encañonarlos. Entre los afectados se encontraba el hijo del propietario.”Sacan el arma y lo amenazan a mi hijo. Le dicen, vamos a robar. Viene por detrás el tipo,amenaza al menor de 17 años y le dicen no te muevas, te vamos a robar. No digas nada. Quédate callado o sino te mato”, indicó el agraviado.

Además uno de los malhechores optó por maniatar a uno de los chicos. Se aprecia en imágenes que también intimidan con un arma al joven de 11 años de edad, quien se pone en cuclillas pidiendo clemencia para que no le roben. Al momento que los ladrones estaban por irse, se encuentran con el dueño que trató de detenerlos. Por otro lado, el afectado señaló que “la comisaría del sector no consideró el hecho como un acto delictivo porque no se llevaron nada, no hubo heridos y solo quedó en un parte policial”.