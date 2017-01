Puente Piedra: fueron liberadas las 28 personas detenidas por disturbios en peaje

Las 28 personas que fueron detenidas por los desmanes causados en el peaje de Puente Piedra el pasado jueves 4 de enero fueron liberados, luego que el Ministerio Público no presentara solicitud de prisión preventiva por diversos motivos como no existir peligro de fuga y porque la penalidad no llegaba a cuatro años. Se conoció que se les dio comparecencia restringida.

El abogado penalista Julio Rodríguez, indicó que el hecho es grave y que debía haberse dado prisión preventiva. A pesar que un comunicado enviado por el Ministerio Público señala que los hechos no fueron de gravedad, para el especialista , aquella situación obedece a una pena de entre 3 a 6 años y el bloqueo violento que incluyó la destrucción de las garitas de control, un castigo de hasta 8 años.

Además el ministro del interior, Carlos Basombrío, advirtió que grabará en vídeo a las personas que quieran causar desorden en esta marcha convocada para el 12 de enero. También garantizó la seguridad para los asistentes a la movilización.