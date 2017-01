Julieta Rodríguez fue expulsada de nuestro país

Esta noche, la modelo argentina Julieta Rodríguez, fue expulsada del país por agentes de la División de Extranjería hacia el aeropuerto Jorge Chávez, por problemas migratorios en el Perú.

La modelo lucía muy sonriente al llegar al aeropuerto junto a los agentes quienes la acompañan para cerciorarse de que aborde un avión a las 10 de la noche con destino a su país natal, Argentina.

Mientras era conducida por las autoridades, el público le gritaba fuertes calificativos pidiéndole que no vuelva más al Perú. Sin embargo la ex chica reality trató de guardar la compostura y decidió no brindar declaraciones.

La indignación de las personas fue provocada por un audio propalado semanas atrás donde Julieta Rodríguez se refirió a los peruanos como términos discriminatorios. Luego pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram y en televisión nacional.