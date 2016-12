Larcomar: así luce el centro comercial en su primer día de reapertura

A poco más de un mes del trágico incendio que ocasionó la muerte de cuatro personas, Larcomar reabrió sus puertas al público. La Municipalidad de Miraflores levantó la orden de clausura y varios locales retomaron sus actividades comerciales.

No obstante, las salas de cine todavía no cuentan con la autorización del municipio del distrito para reabrir. Del mismo modo, no se autorizó el uso del sistema de gas GLP hasta que se presente el certificado de conformidad de la instalación, que garantice su correcta operatividad.

El pasado 16 de noviembre, cuatro personas murieron durante el incendio desatado en el interior del cine UVK. Hace unos días, los deudos se mostraron en contra de la reapertura de Larcomar argumentando que hasta el momento no se ha determinado las causas y los responsables del siniestro.